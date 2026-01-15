В Гуляйполе боец "Востока" вытащил из горящего дома сослуживцев

Командир штурмового взвода с позывным Мелкий рассказал, что пожар начался после удара дрона-камикадзе противника

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Боец группировки войск "Восток" спас сослуживцев из горящего дома в Гуляйполе, рассказал ТАСС сам участник операции, командир штурмового взвода 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Мелкий.

"Получается, когда мы зашли и закрепились, в нашу сторону полетело все подряд - танк начал работать, минометы начали работать, потом прилетел [дрон-]камикадзе на оптоволокне, сдетонировал, и у нас получился пожар. И во время этого пожара, когда все это дело разгоралось, мы пытались выйти, но не могли", - рассказал военнослужащий.

Сначала бойцы дышали через вентиляционное отверстие, однако когда находиться в здании стало невозможно, начали выбираться.

"Получилось так, что один, который начал вылезать, надышался, и начал терять сознание. А там уже температура была очень хорошая. Ну, пришлось забежать, вытащить его оттуда. Потом мой второй товарищ, мой боец, позывной Марабу, тоже начал выходить, произошло обрушение. Ему повредило ключицу, его тоже пришлось вытаскивать", - рассказал военнослужащий.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.