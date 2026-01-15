ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 46 блиндажей с солдатами

Силы ВС РФ также поразили 10 пунктов временной дислокации противника

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск 46 блиндажей и укрытий с личным составом, 10 пунктов временной дислокации, а также 10 робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 12 антенн связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, 10 робототехнических комплексов. Поражено 10 пунктов временной дислокации, а также 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 14 беспилотников противника", - сказал Астафьев.