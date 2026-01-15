Боец Кощей: БПЛА спасли от украинских дронов солдата, штурмовавшего штаб ВСУ

Пункт запуска беспилотников был выявлен воздушной разведкой и оперативно уничтожен

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" спасли от атаки украинских дронов сослуживца, штурмовавшего штаб ВСУ в Гуляйполе. Об этом рассказал ТАСС участник операции по зачистке, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Кощей.

"Меня зажали в этом доме. Первый раз такое слышал, как надо мной рой дронов летал со всех сторон. Я на командира вышел, говорю, мол, ну все, по-моему, сейчас конец придет. Они мне ответил, чтоб я подождал. Приятно было, я слышу минут через 10 наши FPV-дроны как начали бить в здание [откуда ВСУ производили запуск БПЛА]", - рассказал боец.

Пункт запуска ВСУ был выявлен воздушной разведкой и оперативно уничтожен, после чего российский штурмовик покинул место атаки.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.