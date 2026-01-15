Операторы беспилотников уничтожили два БПЛА "Баба-яга"

Также расчеты БПЛА ликвидировали и живую силу ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили два тяжелых коптера "Баба-яга" и живую силу ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 114-й мотострелковой бригады уничтожил два тяжелых коптера формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Оператор беспилотника с позывным Енот в предоставленном видео поделился, что любая уничтоженная "Баба-яга" - это либо спасенная жизнь российских бойцов, либо не доставленное противнику продовольствие. "Они [ВСУ] часто находятся в окружении, в клещах, им продовольствие в 80% случаев доставляют на "Бабе-яге", - добавил он.

Также расчеты беспилотных систем уничтожили и живую силу противника на красноармейском направлении. "Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения группировки войск "Центр" точечными ударами уничтожили живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении", - отметили в военном ведомстве.