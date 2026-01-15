ВС РФ поразили укрытия ВСУ в жилой застройке в Днепропетровской области

Противник использовал подвалы и дворовые постройки как огневые позиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" поразили украинские позиции, размещенные в жилой застройке в одном из населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник заранее оборудовал опорные точки и долговременные укрытия, использовав подвалы и дворовые постройки как огневые позиции. На этих же позициях находились места размещения расчетов БПЛА и точки запуска беспилотников, через которые противник пытался сковать действия штурмовых групп группировки войск "Восток". Огневым ударом уничтожены укрепленные позиции и долговременные укрытия, а также точки, через которые противник обеспечивал работу своих БПЛА", - сказано в сообщении.

Операторы БПЛА "Молния-2" группировки "Восток", действующие в Запорожской области, в свою очередь, уничтожили укрепленные пункты управления дронами ВСУ, которые также находились в жилой застройке.

На ореховском направлении в Запорожской области также работают расчеты "Молний-2" ВДВ группировки войск "Днепр".

Расчет ударного БПЛА "Молния-2" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. В ходе воздушной разведки тылового района ВСУ оператор разведывательного беспилотника обнаружил место взлета БПЛА противника. После проведения доразведки был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ в одной из лесопосадок. Он был уничтожен ударом "Молнии-2".

Действующие в Херсонской области расчеты БПЛА группировки "Днепр" в ходе воздушной разведки на правом берегу Днепра обнаружили позицию миномета ВСУ в лесопосадке. По позиции отработали ударным дроном и сбросами, уничтожив миномет и нескольких украинских военных. Также ранее расчеты сорвали ротацию ВСУ, уничтожив до отделения солдат противника ударом FPV-дрона и сбросами.