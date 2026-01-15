Т-80БВМ уничтожил блиндаж и пехоту ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили танкисты группировки войск "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экипаж танка 44-го армейского корпуса уничтожил украинские блиндаж, пункт управления дронами и живую силу на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи на харьковском направлении уничтожил замаскированный блиндаж, пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

Экипаж работал в интересах наступающих российских штурмовиков. Цели были обнаружены с БПЛА.