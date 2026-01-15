Группировка "Запад" поразила склад ВСУ с дистанции 5 км в районе Купянска
Редакция сайта ТАСС
02:11
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" 1-й танковой армии поразил украинский склад боеприпасами с расстояния в 5 км на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет ПТРК "Корнет" группы "Контора" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил склад хранения боеприпасов подразделения ВСУ в Купянском районе Харьковской области", - сказано в сообщении.
Склад был обнаружен с дрона, потому что к нему регулярно подъезжали грузовики для пополнения боеприпасами. Расчет ПТРК вышел на позицию и поразил склад с расстояния около 5 км термобарическим реактивным снарядом.