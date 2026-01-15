В числе ликвидированных при зачистке штаба в Гуляйполе был командир роты ВСУ

Командира противника уничтожил штурмовик с позывным Кощей

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Командир штурмовой роты ВСУ уничтожен при зачистке штаба 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе. Об этом рассказал ТАСС участник операции, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей.

"Я пролез в окно, а напарник пошел обходить. Я смотрю, там лестница, и он [командир роты ВСУ] выходит из подвала. Смотрю, каска показалась, на ней зеленая полоса. Я стрельнул, думал все. Подошел ближе, он начал отстреливаться. Я туда две гранаты закинул, он затих. У меня был еще гранатомет. Я выпрыгнул обратно в окно, и "засадил" туда еще из гранатомета. Их же гранатомет, трофейный - натовский", - сказал боец.

Он добавил, что в бронежилете командира были найдены документы и телефон. "Так мы узнали, что это командир роты", - пояснил военнослужащий.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.