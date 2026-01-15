ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" восемь пунктов управления БПЛА

Российские бойцы также поразили три станции спутниковой связи Starlink, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" восемь пунктов управления беспилотной авиацией и три станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял ВСУ потеряли <…> бронетранспортер M113, семь боевых бронированных машин, в числе которых одна Humvee, две "Новатор" и одна "Гюрза", реактивную систему залпового огня Vampire, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 16 автомобилей, пункт боепитания, три станции спутниковой связи Starlink, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.