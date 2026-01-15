Боец "Востока" в Гуляйполе выманил командира роты ВСУ из укрытия шумом решетки

Штурмовик с позывным Кощей отметил, что он "оказался быстрее" командира противника

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Штурмовик группировки войск "Восток" выманил командира штурмовой роты ВСУ из штабного укрытия в Гуляйполе шумом металлической решетки. Об этом рассказал ТАСС сам участник операции, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Кощей.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Я вот когда зашел, он тоже вышел такой налегке. Я когда залазил, просто зашумел решеткой, и все. И вот он вышел посмотреть, что же там происходит, что за шум. Я быстрее просто оказался", - рассказал боец.

Ранее штурмовик рассказал ТАСС, что при зачистке штаба ВСУ в Гуляйполе был уничтожен командир штурмовой роты ВСУ. Позднее его гибель подтвердили в служебных чатах ВСУ, доступ к которым штурмовики "Востока" получили через телефон уничтоженного командира.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.