Боец Кощей: ВС РФ получили доступ к служебным чатам ВСУ через телефон командира

Гаджет не был защищен паролем

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" получили доступ к служебным чатам ВСУ через телефон убитого в штабе в Гуляйполе командира роты. В частности, как рассказал ТАСС участник операции по зачистке, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей, стало известно, что командование 102-й бригады теробороны Украины анонсировало прощание с уничтоженным в Гуляйполе командиром.

"Они [ВСУ] утащили его тело. На месте оставался окровавленный бронежилет, бинты и телефон. Он был без пароля. Получили доступ к чатам. И в служебных чатах их командование сообщило о его гибели и о похоронах", - сказал боец.

Боец пояснил, что после начала зачистки ВСУ подняли в небо большое количество дронов. Из-за этого бойцы "Востока" на несколько часов отошли назад, а позднее снова возвратились в штаб для дозачистки. "Мы пришли, но остальные сбежали", - добавил боец.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.