Боец Кощей: в штабе ВСУ в Гуляйполе был пункт управления БПЛА

Военные противника бросили в штабе дроны, автоматы и воду, рассказал штурмовик

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Пункт управления БПЛА ВСУ располагался на территории штаба 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе, рассказал ТАСС участник операции по зачистке, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей.

"Плюс у них там были и птичники (операторы БПЛА - прим. ТАСС) даже. Их дроны остались", - сказал боец.

Кроме того, как отметил военнослужащий, были заготовлены для сбросов автоматы Калашникова и вода. Кощей подчеркнул, что все это было также брошено в штабе.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.