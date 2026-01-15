Боец Кощей: в штабе ВСУ нашли десятки носителей с секретной информацией

Обнаружились различного рода координаты и множество других служебных данных ВСУ не только на территории Гуляйполя, но и за ее пределами, рассказал участник операции по зачистке

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Уцелевшие военнослужащие ВСУ, сбежавшие из штаба 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе, оставили десятки единиц носителей с секретной информацией. Как рассказал ТАСС участник операции по зачистке, штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей, речь идет о ноутбуках, планшетах и других носителях информации.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда мы вернулись в штаб, уцелевшие сбежали, оставили вещи, все оставили - карты, планшеты, ноутбуки. Прям карты были на столах со всеми позициями, секретная информация. <...> Я только нес ноутбуков 15-20, напарник у меня столько же, плюс планшеты несли", - сказал он.

По словам бойца, эвакуация уцелевших носителей стала отдельной операцией. По данным военнослужащего, на носителях были данные о нескольких штаба ВСУ, различного рода координаты и множество другой служебной информации ВСУ не только на территории Гуляйполя, но и за ее пределами.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.