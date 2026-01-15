Боец Кощей: в Гуляйполе при зачистке штаба ВСУ уничтожены восемь офицеров

На месте их гибели обнаружили документы и спецоборудование, рассказал штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь украинских офицеров уничтожены при зачистке штаба ВСУ в Гуляйполе. На месте их гибели были обнаружены документы и спецоборудование, рассказал ТАСС зачищавший объект штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Одного офицера я уничтожил, троих - мой напарник. Потом пятерых, может больше, наши FPV-дроны, когда начали разбирать это здание", - сказал боец.

Он добавил, что координацию действий штурмовиков осуществляло командование при помощи воздушной разведки.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.