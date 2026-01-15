Командир Мелкий: бойцы "Востока" расширили зону контроля у Гуляйполя

ВС РФ овладевают прилегающими лесополосами и приближаются к ближайшим населенным пунктам, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" расширили зону контроля за пределами Гуляйполя и продвинулись к ближайшим к городу населенным пунктам. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Мелкий.

"Наши союзники из других бригад через нас проходят, овладевают прилегающими лесополками, то есть продвинулись мы уже нормально, приближаемся к ближайшим населенным пунктам", - рассказал командир.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.