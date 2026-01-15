Боец Кощей: штаб ВСУ в Гуляйполе выдал работающий генератор

Это произошло во время штурма улицы Шевченко, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Работающий генератор выдал расположение штаба ВСУ в Гуляйполе, рассказал ТАСС зачищавший объект штурмовик 60-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кощей.

"Начали штурмовать улицу Ленина. Прошли ее с напарником, закрепились на большой улице.<...> Нам поставили задачу - штурмовать дальше. Дождались момента, вышли. Тишину поймали после обеда. Шли по улице Шевченко. Проходя завод по изготовлению сухих смесей услышали генераторы, прошли чуть дальше, доложили командиру своему. Оказалось, что это штаб", - сказал боец. Он подчеркнул, что именно генератор демаскировал локацию.

В конце декабря 2025 года штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области.

27 декабря 2025 года в результате слаженных и решительных штурмовых действий подразделений 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии под контроль ВС РФ перешло Гуляйполе. По данным Минобороны России, ВСУ заранее подготовили оборону, оборудовав укрепленные позиции в жилой застройке и создав разветвленную систему огневых точек.