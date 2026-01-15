ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Запад" 52 тяжелых квадрокоптера

Также российские военнослужащие ликвидировали 44 пункта управления беспилотной авиацией и 17 беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий группировки войск "Запад" 52 тяжелых боевых квадрокоптера, 44 пункта управления беспилотной авиацией и 17 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО Himars, барражирующий боеприпас Warmate, 17 беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и шесть складов боеприпасов ВСУ", - информировал Бигма.

По его данным, военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили две гаубицы Melara Mod 56 итальянского производства и М114 производства США, три миномета, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 13 наземных робототехнических комплексов ВСУ.