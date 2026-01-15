ВС РФ уничтожили четыре дрона ВСУ самолетного типа в Харьковской области

Все цели обнаружили, классифицировали и нейтрализовали в воздухе комплексным применением средств РЭБ и БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили воздушными таранами четыре украинских дрона самолетного типа в Харьковской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Харьковской области операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ самолетного типа. В ходе боевой работы были уничтожены беспилотники-камикадзе "Бебрадрон", "Дартс", разведывательно-ударный беспилотник "Горлица" и барражирующий боеприпас RAM-Х2. Данные БПЛА ВСУ вели воздушную разведку и осуществляли поиск целей в районе ответственности подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

Все цели были обнаружены, классифицированы и нейтрализованы в воздухе комплексным применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных комплексов. Уничтожение дронов противника позволило сорвать планы ВСУ по корректировке артиллерийского огня и наведению ударных средств, а также предотвратить потенциальные атаки.