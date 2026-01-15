За ночь над регионами России сбили 34 украинских БПЛА

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА, из них 19 - над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Из них 19 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 6 - над Брянской. Также было уничтожено пять беспилотников в Волгоградской области, по одному - над Белгородской, Курской и Воронежской областями, один - над акваторией Азовского моря.