Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Башкирией, Ростовской, Самарской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 БПЛА - над территорией Республики Башкортостан, по 2 БПЛА - над территориями Ростовской и Самарской областей и 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали в военном ведомстве.