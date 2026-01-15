Средства ПВО РФ сбили за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ

Также были уничтожены 265 беспилотников самолетного типа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники.