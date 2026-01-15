ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 310 военных

Потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили более 400 военнослужащих

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 310 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 240 военнослужащих, "Запад" - до 190, "Южная" - свыше 185, "Центр" - более 400, "Восток" - до 245, "Днепр" - до 50 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 25 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Петровка, Грушевка, Благодатовка, Моначиновка и Купянск-Узловой Харьковской области. Потери противника составили 4 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 2 склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям 3 механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Новотроицкое, Закотное и Константиновка ДНР. Противник потерял 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, включая 2 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 4 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево ДНР, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинской стороны составили танк, 3 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 3 механизированных, 2 штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области. ВСУ потеряли 7 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.