ВС РФ за сутки поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

Российские войска также нанесли удары по командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах", - говорится в сообщении.