Бойцы "Южной" уничтожили гаубицу FH-70 и блиндаж ВСУ на северском направлении

В свою очередь, на константиновском направлении были обнаружены и поражены два блиндажа с живой силой противника, откуда ВСУ управляли беспилотниками, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили гаубицу FH-70 и блиндаж с живой силой ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили натовское 155-мм орудие FH-70 противника. Точными попаданиями цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

Кроме того артиллеристы группировки в ходе боевой работы выявили блиндаж с живой силой ВСУ. Цель была уничтожена попаданием ударных дронов.

В свою очередь, на константиновском направлении были обнаружены и поражены два блиндажа с живой силой противника, откуда ВСУ управляли беспилотниками. Также был уничтожен наземный робототехнический комплекс.

Помимо этого разведчики обнаружили наблюдательный пункт ВСУ и огневую точку. "Точными попаданиями из 122-мм орудий Д-30 обе цели противника с живой силой были уничтожены. Уничтожив огневую точку противника, артиллеристы обеспечили пехотным подразделениям безопасный путь наступления", - отметили в военном ведомстве.