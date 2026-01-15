Пленный из ВСУ рассказал, как его отправили на позиции, чтобы убить "Бабой-ягой"

По словам Руслана Кирилленко, его напарника убили, а он смог выжить

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинский военнопленный Руслан Кирилленко из 110-й отдельной мехбригады ВСУ рассказал, что командование отправило его с сослуживцем на позиции, чтобы ликвидировать их с помощью дрона "Баба-яга". Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Кирилленко сдался в плен военнослужащим 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток".

"При подходе к блиндажу, метров за 300, начала работать по нам "Баба-яга" - напарника моего убили. А я начал бегать между деревьями, меня зацепило в ногу, я упал. Еще было два сильных взрыва, после чего я очнулся, уже ничего не было - был присыпан землей. Скинул броню, шлем и на всех парах побежал до блиндажа. Прибежал к блиндажу - он был уже разбитый", - сказал он.

Пленный пояснил, что до следующего утра был вынужден прятаться в разрушенном блиндаже и пить воду из снега.

"На второй день, рано [утром] зашли двое ваших (солдаты ВС РФ - прим. ТАСС). Я сразу поднял руки и сказал, что я без оружия, не стреляйте, проблем со мной никаких не будет. Они подошли, осмотрели меня, увидели, что у меня ранение, дали мне воды. Мы с ними пробыли там двое или трое суток. Потом зашли ваши, которые сменялись, забрали меня с собой. Привезли на первую точку - дали там бутерброд, чай, сделали перевязку немножко. Потом дальше уже привезли к врачу - оказали помощь", - добавил Кирилленко.