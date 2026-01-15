Балицкий назвал Конку последней естественной преградой для РФ на пути к Запорожью

Губернатор Запорожской области добавил, что российские подразделения закрепились в восточной части населенного пункта Лукьяновское, заняли Степногорск, расширив зону контроля Павловки

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Река Конка является последней оставшейся естественной преградой, отделяющей российский войска от находящегося под контролем ВСУ города Запорожье. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Армия России продолжает высокими темпами продвигаться в глубину обороны противника, группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области. Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооруженные силы от областного центра - города Запорожья", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские подразделения закрепились в восточной части населенного пункта Лукьяновское, заняли Степногорск, расширив зону контроля населенного пункта Павловка, а также "создали существенную угрозу для вражеской обороны у Камышевахи, что не позволит врагу удержать северные рубежи".

По его словам, российская армия "продвигается последовательно и стремительно, создавая все условия для освобождения города [Запорожья]".

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы в пункте управления группировки войск "Центр" заявил, что российские войска ведут наступление "практически на всех направлениях" в зоне спецоперации. Бойцы освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км территории. В частности, военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья, освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское. Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области "и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области". При этом командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны.