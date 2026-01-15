Над Крымом и Азовским морем сбили девять БПЛА

Их уничтожили в период с 16:00 до 20:00 мск

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили девять украинских БПЛА над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 января текущего года в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА - над акваторией Азовского моря", - сказали там.