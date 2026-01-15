ТАСС: в зоне спецоперации ликвидировали пять офицеров ВСУ

Это удалось сделать благодаря слаженной работе разведки и операторов ударных БПЛА, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. На различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии, один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады "Лють". Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Заместитель командира батальона штурмовой бригады "Лють" майор полиции Александр Куралех ликвидирован в ДНР. Военнослужащий штурмовой бригады "Хижак" капитан полиции Максим Негара (1987 г. р.) ликвидирован на покровском направлении. Начальник отделения - начальник связи погранзаставы 5-го пого капитан Александр Чуб ликвидирован в н. п. Краснополье Сумской области. Командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко ликвидирован в ДНР. Военнослужащий 30-й ОМБр лейтенант Мартыненко Сергей ликвидирован в районе Славянска", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что такое большое количество ликвидированных офицеров ВСУ стало возможным благодаря слаженной работе разведки и операторов ударных беспилотников. "Большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение", - подчеркнул он.