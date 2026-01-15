Марочко: силы РФ отбили укрепрайон ВСУ в центре Константиновки ДНР

Военный эксперт добавил, что российские бойцы на севере от населенного пункта сосредоточились на освобождении Новодмитровки, а на юго-западе наступают в районе Ильиновки

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Российские бойцы, наступая на Константиновку Донецкой Народной Республики, отбили хорошо укрепленный укрепрайон Вооруженных сил Украины в центре города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке.

"В населенном пункте Константиновка наши военнослужащие продолжают развивать успех, прежде всего, с юго-восточного направления. Взят под контроль обширный участок населенного пункта. Взят серьезный укрепрайон в районе бывшего магазина "Купава". Также сейчас есть успехи в районе храма, который находится на восточной окраине Константиновки", - сказал он.

Марочко добавил, что на севере от Константиновки российские силы сосредоточились на освобождении Новодмитровки, а на юго-западе от города бойцы РФ наступают в районе Ильиновки.