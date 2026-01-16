Киселев: десятки тысяч солдат ВСУ пойдут под суд за убийства жителей Донбасса

Военный эксперт считает, что СК предстоит провести следственные действия в отношении как украинских военнослужащих, так и сотрудников спецслужб, прокуратуры, Главного управления разведки, волонтеров и других пособников

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Десятки тысяч солдат Вооруженных сил Украины станут фигурантами уголовных дел об убийствах жителей Донбасса, считает военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса.

"По недавнему заявлению главы Следственного комитета [РФ] Бастрыкина Александра Ивановича, осуждено более 1 тыс. вэсэушников за убийства жителей Донбасса. По всей вероятности, идет речь о тех, которые попали в плен в ходе специальной военной операции и по ним были проведены следственные мероприятия с признаниями в совершении преступлений с 2014 года. <…> Впоследствии будут еще следственные действия и приговоры - их количество может превысить десятки тысяч уголовных дел по признанию этих преступлений не только против жителей Донбасса, а в целом геноцида русского народа", - сказал он.

Киселев считает, что СК предстоит провести следственные действия в отношении десятков тысяч как солдат, так и офицеров ВС Украины, в том числе и находящихся в розыске, а также сотрудников украинских спецслужб, прокуратуры Украины, украинского Главного управления разведки, волонтеров и других пособников украинской армии.