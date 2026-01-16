Эксперт Киселев: в Константиновке ВСУ оборудовали позиции в жилых домах

Украинские солдаты, по его словам, окопались в центре населенного пункта

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Солдаты ВСУ окопались в центре Константиновки Донецкой Народной Республики и, оборудовав позиции, укрываются в жилых домах. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Константиновское направление тщательно обрабатывается ВКС и БПЛА наших русских войск. Противник окопался в центре города, используя многоквартирные дома, частные домостроения в качестве оборонного комплекса", - сказал он.

По его словам, ВСУ обороняются в Константиновке, не используя военную технику, - противник оборудовал скрытые позиции 120 и 80-мм минометов. При этом личный состав ВСУ чаще всего передвигается по городу на пикапах и квадроциклах. "Даже Д-30 орудия (122-мм гаубица Д-30 - прим. ТАСС) они вывели за Константиновку для того, чтобы прикрывать обороняющихся", - уточнил он.

Киселев сообщил, что российские силы сосредоточили свои удары на юго-западе и юго-востоке от Константиновки. "Ведется прощупывание позиций в Степановке и вокруг Степановки идет расширение нашего плацдарма", - добавил собеседник агентства.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке.