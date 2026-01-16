Расчет беспилотников ВС РФ уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол

Бойцы группировки войск "Запад" сорвали ротацию противника

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет беспилотников "Молния-2" войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол и сорвал ротацию противника в купянском районе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Была цель отработать понтонную переправу, которую перекинули через реку Оскол. Мы сейчас ее уничтожали", - рассказал военнослужащий с позывным Егерь в предоставленном видео.

В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом бойцы войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию противника.