ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Юг" четыре пункта дислокации

Российские бойцы также уничтожили пять робототехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск четыре пункта временной дислокации и пять робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, пять робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и 2 наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника", - сказал Астафьев.