ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" восемь пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" восемь пунктов управления беспилотной авиацией и пять станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> два бронетранспортера M113, пять боевых бронированных машин, в числе которых одна "Козак" и одна "Новатор", самоходную артиллерийскую установку AS-90, две буксируемые гаубицы, в том числе М198, 11 автомобилей, два пункта боепитания, пять станций спутниковой связи Starlink, четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.