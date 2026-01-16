ВС РФ за сутки отразили две попытки подразделений ВСУ прорваться в Купянск

Российские военнослужащие уничтожили до 10 боевиков, сообщил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка и Благодатовка. Уничтожено до 10 боевиков", - сказал Бигма.