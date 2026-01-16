ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Запад" 54 тяжелых квадрокоптера

ВС РФ уничтожили также 21 беспилотник и 41 пункт управления БПЛА украинских военнослужащих
Редакция сайта ТАСС
02:01

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Запад" за сутки составили 54 тяжелых боевых квадрокоптера, 41 пункт управления беспилотной авиацией и 21 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадрокоптера противника", - информировал Бигма.

Кроме того, по его данным, за сутки уничтожены 4 станции спутниковой связи Starlink и 41 пункт управления беспилотной авиацией, а также 4 наземных робототехнических комплекса ВСУ. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине