ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ в доме частного сектора Приморского

Солдат противника обнаружил в ходе разведки оператор беспилотника

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили отделение пехоты ВСУ в частном секторе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил передвижение группы противника, которая пыталась укрыться в одном из домов частного сектора.

"Расчету ударных БПЛА поступила команда на уничтожение обнаруженной цели. Оператор FPV-дрона принял решение завести ударный беспилотник в здание с целью обрушить его и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие, что было успешно реализовано. Затем специалисты расчета методично и точно уничтожили здание и военнослужащих украинских формирований, которые в панике разбежались и пытались спрятаться в зарослях кустарника, отстреливаться и увернуться. Но эти меры к успеху не привели, в результате чего до отделения пехоты ВСУ было уничтожено", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули , что расчеты ударных беспилотников новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области.

"Несмотря на сложные условия и противодействие вражеских систем РЭБ, расчеты FPV-дронов продолжают выполнять поставленные задачи и уничтожать пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА, а также живую силу противника", - добавили там.