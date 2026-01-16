Бойцы группировки "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Расчет буксируемой пушки М-46 вел огонь с закрытой позиции на дальности свыше 17 км

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет буксируемой пушки М-46 группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета 130-мм буксируемой пушки М-46 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по вражеской цели, уничтожив замаскированный опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - отметили в военном ведомстве.

Там рассказали, что стрельба велась с закрытой огневой позиции на дальности свыше 17 км с корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже. "Орудие противокорабельное, но как показала практика - довольно неплохо работает и по сухопутным целям", - поделился командир орудия с позывным Фома.

Кроме того, рассказали в Минобороны, танкисты 2-й общевойсковой армии группировки войск получили от разведки целеуказания по уничтожению заглубленного пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склада с оборудованием для дронов украинских боевиков.

"Экипаж танка, действуя с закрытой огневой позиции, произвел несколько точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 8 километров. После огневого воздействия танкистов, операторы БПЛА группировки подтвердили полное уничтожение живой силы и пункта управления украинских боевиков", - отметили в Минобороны.

В свою очередь расчеты войск беспилотных систем Центральной группировки уничтожили на красноармейском направлении самоходную установку и живую силу ВСУ.