Бойцы ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ударили по объектам с помощью установки "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили временные пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем выявили пункты временной дислокации подразделений противника, оборудованные на территории области. После уточнения координат данные были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказание, артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" нанесли огневой удар по выявленным объектам. В результате попаданий инфраструктура пунктов временной дислокации была разрушена, находившаяся там живая сила уничтожена", - говорится в сообщении.

В Запорожской области расчеты реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожили позиции противника, оборудованные в застройке одного из населенных пунктов.

Также в Запорожской области была выявлена замаскированная позиция ВСУ, где под защитным каркасом находилась самоходная артиллерийская установка. "После уточнения координат по выявленной цели последовательно были нанесены удары несколькими ударными FPV-дронами на оптоволоконном управлении. В результате атак был уничтожен защитный каркас, что лишило установку прикрытия и возможности дальнейшего использования позиции", - отметили в ведомстве.