РСЗО "Ураган" группировки "Днепр" уничтожила пункт дислокации ВСУ у Орехова

Противник потерял до взвода пехоты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"На ореховском направлении в Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес массированное огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в результате удара было уничтожено до взвода пехоты противника.

"Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени при помощи подразделения беспилотных систем (БПС), оснащенного беспилотными летательными аппаратами", - добавили там.