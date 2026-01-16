Бойцы РФ отразили атаку ударных дронов ВСУ в Харьковской области

Противник потерял также технику и живую силу в Купянском районе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие группировки войск "Запад" активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов и уничтожение бронетранспортера М113 производства США, нескольких пикапов и живой силы ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцы "Запада" продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области.

Кроме того, бойцы Северной группировки уничтожили грузовой автомобиль с живой силой ВСУ в Харьковской области. "Цель была поражена ударом с применением FPV-дронов. Уничтожение транспортного средства противника позволило нарушить его логистические маршруты и снизить возможности по снабжению личного состава ВСУ на данном участке фронта", - отметили в Минобороны.