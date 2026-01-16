Киселев: Киев прекратил снабжение солдат ВСУ в Константиновке ДНР

Украинские военные окопались в центре города и укрываются в жилых домах, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Командование ВСУ прекратило помогать солдатам оборонять Константиновку Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, сдерживать город украинские военные вынуждены теми силами и средствами, что на данный момент направлены в Константиновку.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке.

По словам Киселева, солдаты ВСУ окопались в центре Константиновки и, оборудовав позиции, укрываются в жилых домах. При этом в обороне Константиновки Киев не использует военную технику, - противник оборудовал скрытые позиции 120 и 80-мм минометов, а личный состав ВСУ чаще всего передвигается по городу на пикапах и квадроциклах.

"По всей вероятности, [военной] помощи ВСУшникам больше не будет. Все то, что есть, - останется уже в Константиновке. Сырский (главком ВСУ Александр Сырский - прим. ТАСС) недавно заявил о том, что Константиновку они оставлять не будут, ну как и Красноармейск, как и Димитров. <…> Но в любом случае Киев не рассматривает военную помощь всушникам в Константиновке", - сказал он.