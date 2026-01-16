Эксперт Киселев: ВСУ могут перебросить колумбийских наемников в Купянск-Узловой

В населенном пункте идут ожесточенные бои, отметил военный специалист

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Военный эксперт Виталий Киселев не исключил переброску командованием ВСУ колумбийских наемников в Купянск-Узловой Харьковской области, где Киев несет потери.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение.

"В Купянске-Узловом идут ожесточенные бои, которые не прекращаются ни на миг. Противник проводит постоянные контратаки со стороны Осиново - с южной стороны части Купянска-Узлового, - а также в Благодатовке. По всей вероятности, на это направление будет брошены дополнительные резервы, а также с города Харькова возможен переброс колумбийских наемников", - сказал он.

Киселев отметил, что в боях на купянском направлении Киев "утилизирует как наемников, так и украинцев".