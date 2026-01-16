Бойцы ФСБ уничтожили под Константиновкой десант и операторов БПЛА ВСУ

Противник также потерял бронированные автомобили "Козак"

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожило под Константиновкой бронированные автомобили "Козак" с десантом и группу операторов БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на константиновском направлении.

Бойцы ФСБ уничтожили две боевые бронированные машины "Козак" с вражеским десантом, и ликвидировали группу украинских операторов БПЛА", - сообщили в пресс-службе.