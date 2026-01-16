Командир Агроном: "Север" уничтожил 80 солдат ВСУ под Харьковом за неделю

Российские военнослужащие также ликвидировали 10 опорных пунктов украинских солдат

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили 10 опорных пунктов и 80 солдат ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир расчета радиационной, химической и биологической защиты с позывным Агроном.

"В ходе активного наступления военнослужащие 6-го полка радиационной химической и биологической защиты группировки войск "Север" за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских боевиков в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области", - рассказал он.

Командир отметил, что огневые удары военнослужащие наносили по позициям ВСУ, применив тяжелые огневые системы ТОС-1А "Солнцепек". "Боевая машина очень надежная и точная в нанесении ударов по целям противника. После массированного огня у украинских националистов нет никаких шансов укрыться, живая сила целиком и полностью уничтожается. Мы делаем свою работу, тем самым продвигаем штурмовиков вперед, зайдя в траншею нашим бойцам остается только закрепиться и удерживать позиции", - добавил Агроном.