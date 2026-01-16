ТАСС: ВС РФ сорвали контратаку ВСУ южнее Варачина в Сумской области
04:17
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Контратака 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ южнее Варачино в Сумской области сорвана. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении южнее Варачино противник силами 71-й оаэмбр предпринял попытку контратаки. Выдвижение вражеской боевой группы заблаговременно вскрыто разведкой. Комплексным огневым поражением атака сорвана", - сказал собеседник агентства.