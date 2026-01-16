Над регионами России за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА

Из них 44 аппарата сбили в Белгородской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 106 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Рязанской области, по 11 БПЛА - над территориями Ростовской и Воронежской областей, 7 БПЛА - над территорией Курской области, по 4 БПЛА - над территориями Тульской и Волгоградской областей и по 1 БПЛА - над территориями Республики Крым, Орловской и Липецкой областей", - сказали там.