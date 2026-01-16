ТАСС: ВСУ минируют дронами Vampire Харьковскую область

Как уточнили в российских силовых структурах, противник пытается не допустить дальнейшее продвижение ВС РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВСУ проводят дистанционное минирование в Харьковской области с помощью дронов Р-18 Vampire. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении с целью недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ противник проводит мероприятия по дистанционному минированию местности с помощью дронов Р-18 Vampire", - сказал собеседник агентства.