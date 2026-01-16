В ДНР сообщили, что ВСУ перебросили к фронту резервы элитного подразделения БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:54
ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Украинские войска перебросили на границу Днепропетровской и Запорожской областей резервные силы элитного подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра". Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра»", - сказал Кимаковский.