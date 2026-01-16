ВКС РФ уничтожили авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол

Для этого российские бойцы использовали ФАБ-500

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВКС РФ уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол у Осинова в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ была обнаружена переправа через р. Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения. Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", - сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео.